Un posto al sole anticipazioni 19 luglio 2021: Filippo costretto a convivere con due estranee

Un posto al sole torna domani, lunedì 19 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni ci riportano nel dramma di Filippo, costretto ora a vivere con due perfette estranee.

Dimesso dall'ospedale, il Sartori sceglie infatti di tornare da Serena e Irene, ma la perdita della memoria rende il rientro a casa un'esperienza drammatica per tutti. Non è facile vivere accanto a una moglie e una figlia che sono ora due perfette sconosciute.

Nonostante i consigli di Franco, che lo sprona ad avere più fiducia in se stesso, Jimmy torna al campo estivo e si trova faccia a faccia con le sue peggiori paure.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.