Un Posto al Sole, anticipazioni 2 settembre: Alberto sconvolto, Clara prova a ripartire con una nuova idea

Colpo di scena per Alberto, che si troverà coinvolto in una situazione molto particolare, mentre Clara inizierà a pensare a un nuovo progetto per dare una svolta alla sua vita; al triangolo composto da Anna, Alberto e Gianluca invece, si aggiungerà un nuovo capitolo. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 2 settembre si Un Posto al Sole, la soap più amata dal pubblico italiano che, ormai, la sceglie da ben 31 anni.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, tutti i giorni in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

Micaela, nel tentativo di proteggere Samuel e arginare Lorenza, rischierà di peggiorare ulteriormente la situazione lavorativa del fidanzato. Diego confiderà invece a Raffaele e Ornella di essere ancora alle prese con una difficile scelta sentimentale, mentre la crisi con Ida continua a lasciarlo profondamente confuso.

Dopo il mancato chiarimento con il figlio, Alberto troverà conforto in Niko, che lo inviterà a concedere tempo al ragazzo e a concentrarsi, almeno per il momento, sulla serata con Anna. Intanto Gianluca, dopo essersi rifiutato di parlare con Alberto al Vulcano, chiederà aiuto proprio ad Anna per cercare di contenerlo. Il suo tentativo però, avrà delle conseguenze tutt'altro che positive.

Anticipazioni 2 settembre: Alberto sconvolto, Clara prova a ripartire con una nuova idea

Alberto

Un incidente destabilizza gli equilibri già precari: Alberto arriva sul posto proprio quando l'incidente è appena successo, e ne rimane agghiacciato.

Bice e Sergio intanto, si ritrovano a casa di Guido e Mariella: come sempre, tra i due scatta il solito litigio d'ordinanza, tuttavia questa volta l'esito potrebbe essere tutt'altro che scontato.

Veniamo infine a Clara, ancora distrutta dalle scoperte su Eduardo: la ragazza sta cercando di ripartire, quando riceve la visita di Marika al Centro Ascolto. La ragazza le dà un'interessante idea imprenditoriale*.