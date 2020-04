Un posto al sole anticipazioni 2 aprile 2020: Serena è spiazzata da Filippo

Un posto al sole tornerà giovedì 2 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci ricollegano direttamente alla proposta che Leonardo, a sorpresa, ha fatto a Serena.

Lei è infatti spiazzata e intristita per la freddezza dimostrata da Filippo in questa situazione, ecco perchè ora è parecchio confusa tanto da non sapere se accettare la richiesta di Leonardo di raggiungerlo in Sicilia.

Dopo aver chiesto a tutti gli amici di fargli da testimoni, Guido e Mariella capiscono di aver combinato un bel guaio.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 2 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 1° aprile.