Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto Ferri lasciato solo, Ciro Gagliotti senza pietà

Roberto Ferri ha provato tutto per salvare i Cantieri, anche chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti. Ci riuscirà? Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre.

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell'episodio di martedì 18 marzo troveremo ROberto Ferri in grande difficoltà: dopo aver chiesto aiuto a Gennaro Gagliotti infatti, dovrà scontrarsi col padre Ciro.

Ma vediamo cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Roberto Ferri

Nella puntata di lunedì 17 marzo Roberto Ferri, nonostante Marina non fosse d'accordo, aveva chiesto aiuto a Gennaro Gagliotti per salvare i Cantieri. Gennaro glielo aveva accordato, in cambio dei favori ricevuti per disinnescare l'inchiesta di Michele Saviani; non aveva però considerato Ciro, suo padre.

Nel frattempo Rossella si era trovata faccia a faccia con Fusco, la cui follia ha colpito Michele. Alla sua vista, con il trauma che sta vivendo, la ragazza è ripiombata nei vecchi problemi alimentari.

Anticipazioni 18 marzo: Ciro Gagliotti nega il prestito a Roberto Ferri

Mariella

Roberto si è umiliato chiedendo un prestito a Gennaro Gagliotti, ma Ciro si è messo in mezzo. L'uomo gli rifiuterà il prestito di cui ha bisogno, impedendogli così di salvare i Cantieri.

Gennaro cercherà di fargli cambiare idea, ma invano: Ciro non si fida più del figlio, e dopo la paura derivata dall'inchiesta di Michele Saviani, ha deciso di riprendere in mano le redini dell'azienda. Nel frattempo Rossella è ricaduta nelle vecchie dipendenze e Marisa si renderà conto delle difficoltà della nipote e ne parlerà a Silvia. La Graziani dunque, si troverà di nuovo con la paura di vedere Rossella ripiombare nel baratro.

Nel frattempo, Michele non accenna ad alcun miglioramento.

Addolorato per il suo amico e senza Claudia vicina, Guido ha trovato conforto in Mariella. Al punto che Mariella, ha avuto dubbi sul loro attuale rapporto; la situazione potrebbe evolvere in altro, compromettendo l'equilibrio che la donna era riuscita a trovare nell'ultimo periodo.