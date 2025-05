Un Posto al Sole, anticipazioni 16 maggio: Luca sembra sparito nel nulla

Luca aveva deciso di procedere con il suo piano, ora lo fa davvero. Nella puntata di Un Posto al Sole di domani,venerdì 16 maggio, le vicende ruoteranno intorno all'ex primario e al mistero che lo riguarda.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Giulia Poggi

Da tempo Luca è molto preoccupato per la sua malattia. Da quando poi ha visto Michele Saviani dipendere completamente da sua moglie, la paura si è fatta ancora più insistente.

Nel frattempo Giulia, per dimostrargli che non l'avrebbe mai abbandonato, gli ha chiesto di sposarla. A quel punto Luca ha compreso che la donna non avrebbe mai accettato di separarsi e ha iniziato a pensare a una soluzione diversa.

Nel corso dell' ultimo episodio, la malattia si è manifestata nuovamente; così, sempre più consapevole che la malattia è destinata solo a degenerare, Luca ha capito che ormai era tempo di agire.

Anticipazioni 16 maggio: Luca sembra sparito nel nulla

Mariella

Luca è sparito. Non voleva essere un peso a causa della sua malattia, perciò ha lasciato Palazzo Palladini: lo pensava da tempo, improvvisamente è scomparso da Napoli e sembra essersi dissolto nel nulla. Giulia è in preda al panico, al pensiero di dove possa essere il compagno e farà di tutto per ritrovarlo.

Nel frattempo, Mariella continua a provare nostalgia verso Guido mentre Sasà prova a distrarla. Quando poi deciderà di partecipare alla serata sudamericana al Vulcano, Mariella non svelerà il reale motivo all'amico. Intanto Damiano si troverà faccia a faccia con Grillo: i due avranno un confronto molto accesso, con il rischio che il loro rapporto diventi ancora più difficile e conflittuale.