Un posto al sole anticipazioni 19 dicembre 2019: la storia tra Andrea e Arianna è arrivata al capolinea?

Nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 19 dicembre 2019 su Rai3, Arianna non riesce ad abbracciare l'entusiasmo di Andrea per la nuova avventura all'estero: anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 19 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni potrebbero addirittura far presagire il peggio per la storia tra Arianna e Andrea.

La denuncia di Clara contro Alberto darà inizio ad una guerra che porterà alla luce vecchi rancori. Persuaso ormai ad accettare una nuova sfida, Andrea cerca di coinvolgere Arianna con il suo entusiasmo, ma la donna teme, con questo cambiamento, di perdere di vista quello che credeva il loro progetto di vita. Filippo e Serena sono alle prese con l'ingombrante presenza di Otello al B&B che rischia di creare problemi agli altri ospiti e di mettere in pericolo vecchie amicizie.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 19 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 18 dicembre 2019.