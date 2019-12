Un posto al sole anticipazioni 18 dicembre 2019: Diego conoscerà finalmente il proprio destino

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 18 dicembre 2019 su Rai3, Diego saprà finalmente cosa il tribunale ha deciso per lui: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 18 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni annunciano una contromossa da parte di Alberto Palladini ma anche il sollievo di Diego, che conoscerà finalmente il verdetto.

Mentre Clara, nonostante le rassicurazioni di Angela, sembra accusare il peso delle sue scelte, Alberto comincerà a mettere in atto una strategia per arginare i danni. Finalmente Diego saprà qual è il suo destino e, con il supporto dei familiari, sarà pronto a ricominciare la sua vita. Proprio quando Michele e Silvia penseranno di aver risolto il problema Otello, la situazione potrebbe drammaticamente precipitare.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 18 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 17 dicembre 2019.