Un Posto al Sole, anticipazioni 13 novembre: Alberto vuole l'appartamento di Renato

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Alberto Palladini
NOTIZIA di 12/11/2026

Seppur a malincuore, Renato vuole vendere l'appartamento in cui vivono Silvia e Michele; se in un primo momento la coppia ha pensato di comprare l'appartamento, ora la situazione si complica. Nella trattativa infatti, è pronto a intromettersi un nuovo contendente, di certo con finanze più nutrite rispetto alla coppia: nell' episodio di venerdì 13 novembre di Un Posto al Sole a farsi avanti sarà niente di meno che Alberto Palladini. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della storica soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Renato
Renato

Il fermo di Greta finisce su tutti i media, aggravando ulteriormente la sua posizione e sconvolgendo Cristina. Roberto e l'avvocato cercano di proteggerle, mentre Damiano confida alla Cimmino i suoi dubbi sulla colpevolezza della Fournier. Intanto, la perizia sull'appartamento di Renato rischia di complicare i progetti di acquisto di Silvia e Michele. Guido, infine, continua a occuparsi della sicurezza del cortile di Palazzo Palladini, ma un imprevisto con Bricca rischia di creare tensioni.

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Anticipazioni 13 novembre: Alberto vuole l'appartamento di Renato

Michele Un Posto Al Sole
Michele Saviani

Mentre Silvia è a dir poco contrariata dalla decisione di Renato di vendere l'appartamento, Michele ha cercato sempre di rasserenarla: la valutazione dell'immobile infatti, sarebbe servita ad entrambi per capire se fosse possibile un acquisto dell'appartamento. Michele e Silvia perciò, cercano di convincere Renato a mettersi d'accordo su una cifra per comprare l'appartamento: la trattativa però, è destinata a volgere a loro sfavore. Questo perché un terzo incomodo rischia di rovinare tutto intromettendosi nella trattativa: si tratta di Alberto Palladini, a cui sono riaffiorati ricordi del passato, quando la sua famiglia era proprietaria del Palazzo.
La decisione di Greta di partire avrà conseguenze gravissime e Roberto prenderà una decisione importante per stare vicino alla figlia.
Veniamo infine a Guido e Mariella, che litigano per via di Diablo; alla fine però, sarà proprio il cane a farli riavvicinare.

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