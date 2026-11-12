Un Posto al Sole, anticipazioni 13 novembre: Alberto vuole l'appartamento di Renato

Seppur a malincuore, Renato vuole vendere l'appartamento in cui vivono Silvia e Michele; se in un primo momento la coppia ha pensato di comprare l'appartamento, ora la situazione si complica. Nella trattativa infatti, è pronto a intromettersi un nuovo contendente, di certo con finanze più nutrite rispetto alla coppia: nell' episodio di venerdì 13 novembre di Un Posto al Sole a farsi avanti sarà niente di meno che Alberto Palladini. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della storica soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Renato

Il fermo di Greta finisce su tutti i media, aggravando ulteriormente la sua posizione e sconvolgendo Cristina. Roberto e l'avvocato cercano di proteggerle, mentre Damiano confida alla Cimmino i suoi dubbi sulla colpevolezza della Fournier. Intanto, la perizia sull'appartamento di Renato rischia di complicare i progetti di acquisto di Silvia e Michele. Guido, infine, continua a occuparsi della sicurezza del cortile di Palazzo Palladini, ma un imprevisto con Bricca rischia di creare tensioni.

Anticipazioni 13 novembre: Alberto vuole l'appartamento di Renato

Michele Saviani

Mentre Silvia è a dir poco contrariata dalla decisione di Renato di vendere l'appartamento, Michele ha cercato sempre di rasserenarla: la valutazione dell'immobile infatti, sarebbe servita ad entrambi per capire se fosse possibile un acquisto dell'appartamento. Michele e Silvia perciò, cercano di convincere Renato a mettersi d'accordo su una cifra per comprare l'appartamento: la trattativa però, è destinata a volgere a loro sfavore. Questo perché un terzo incomodo rischia di rovinare tutto intromettendosi nella trattativa: si tratta di Alberto Palladini, a cui sono riaffiorati ricordi del passato, quando la sua famiglia era proprietaria del Palazzo.

La decisione di Greta di partire avrà conseguenze gravissime e Roberto prenderà una decisione importante per stare vicino alla figlia.

Veniamo infine a Guido e Mariella, che litigano per via di Diablo; alla fine però, sarà proprio il cane a farli riavvicinare.