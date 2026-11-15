Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 16 novembre: Riccardo affronta la sua dipendenza

Nuove preoccupazioni per la famiglia Guarnieri, mentre Roberto propone un'iniziativa originale per il grande magazzino e Irene si lascia coinvolgere in una situazione inaspettata. Le anticipazioni della soap daily di Rai 1.

Il nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 11 va in onda lunedì 16 novembre 2026 su Rai 1, come sempre alle ore 16.00. La soap ambientata nella Milano degli Anni Sessanta torna con una puntata che intreccia questioni familiari, piccoli cambiamenti nella vita del grande magazzino e decisioni importanti.

Al centro dell'attenzione c'è soprattutto Riccardo Guarnieri, sempre più consapevole di dover fare i conti con la propria dipendenza. Intanto, Roberto pensa a un modo originale per coinvolgere i dipendenti del Paradiso, mentre Umberto scopre qualcosa di interessante su Nicoletta. Vediamo cosa succede con le anticipazioni.

Il riassunto della puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di sabato 14 novembre de Il paradiso delle signore, Lia riesce finalmente a ottenere il permesso della madre per incontrare Carmine. La ragazza accoglie la notizia con entusiasmo, felice di poter conoscere meglio il padre senza sentirsi costretta a mentire. Matteo, però, è meno tranquillo. Conoscendo i trascorsi dell'uomo, teme che Lia possa rimanere delusa e le suggerisce di non concedergli subito tutta la sua fiducia.

Alla Caffetteria, invece, un piccolo incidente rischia di rovinare il compleanno di Michelino. Mimmo si accorge che la torta gelato preparata insieme al bambino è stata servita per sbaglio al Circolo. Per fortuna interviene Rebecca, che trova rapidamente un altro dolce e permette alla festa di proseguire senza ulteriori intoppi.

Nel frattempo, Diana si dedica agli abiti che lei e Carla sfoggiano durante la mostra, mentre Iacopo appare profondamente scosso da una lettura. Anche Umberto ha la testa altrove: ritrovare Nicoletta è diventato uno dei suoi principali pensieri.

A preoccupare Marcello, invece, sono le condizioni di Riccardo. Rendendosi conto che il problema del giovane non può essere sottovalutato, Barbieri prende una decisione delicata: contatta Adelaide, nella speranza che la contessa possa intervenire.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni lunedì 16 novembre

La settimana comincia con una novità che porta un po' di movimento tra le Veneri. Roberto propone di realizzare un calendario con i dipendenti del Paradiso, un'iniziativa pensata per rinnovare la promozione del negozio e coinvolgere direttamente chi ci lavora. L'idea suscita curiosità e divertimento, anche se non tutti condividono lo stesso entusiasmo. Elisa, in particolare, decide di non partecipare al progetto.

Anche Irene si trova alle prese con qualcosa di diverso dal solito. Johnny e Barbara partecipano a una riunione del movimento studentesco, un appuntamento che inizialmente non sembra interessare la giovane. Le cose, però, prendono una piega imprevista e Irene finisce per lasciarsi coinvolgere, nonostante le sue prime perplessità.

Sul fronte familiare, intanto, Umberto continua a occuparsi della vicenda di Nicoletta e viene a conoscenza di un dettaglio importante sul suo conto. Una scoperta che aggiunge un nuovo elemento a una situazione ancora tutta da chiarire.

Ma è Riccardo a compiere il passo più significativo della puntata. Dopo aver cercato di convivere con il proprio problema e aver continuato ad assumere pillole, il giovane arriva a una conclusione difficile quanto necessaria: deve affrontare la sua dipendenza.

È un momento di presa di coscienza importante, soprattutto dopo le preoccupazioni di Marcello e il coinvolgimento di Adelaide. Resta da capire come Riccardo decide di muoversi e se riesce finalmente ad accettare l'aiuto di chi gli vuole bene.