Un Posto al Sole, anticipazioni 16 novembre: Alberto mette in crisi anche Renato

Nella trattativa per l'appartamento di Renato, tra Silvia e Michele si è fatto avanti un insospettabile: Alberto Palladini, sull'onda dei ricordi della famiglia. Un'offerta che non metterà in crisi solo la coppia, ma anche lo stesso Renato, come vedremo nell' episodio di lunedì 16 novembre di Un Posto al Sole, la soap che da trent'anni tiene compagnia al pubblico italiano. Ma a Palazzo Palladini ci sono altri cambiamenti in corso, dato che la Terrazza sta per subire un cambiamento molto importante. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Michele Saviani

Renato ha deciso di vendere l'appartamento in cui vivono da anni Silvia e Michele: Angela infatti, vorrebbe comprare una casa per sé in Sicilia e ha bisogno di un aiuto economico. Nonostante il malcontento di Silvia, la coppia ha preso in considerazione l'ipotesi di acquistare l'appartamento di Renato, che ormai per i due è casa: quello che non immaginavano però, è che Alberto Palladini stava pensando di fare la propria offerta.

Intanto Gianluca è tornato a casa, e Greta è stata arrestata dalla polizia: la PM Cimmino infatti, è convinta sia la responsabile della morte di Stefano Mori, ma Damiano non ne è così sicuro...

Anticipazioni 16 novembre: Alberto mette in crisi anche Renato

Alberto

L'offerta di acquisto avanzata da Alberto metterà in crisi Renato e accrescerà la preoccupazione di Silvia e Michele, sempre più in ansia all'idea di perdere l'appartamento che, dopo tanti anni, non avrebbero mai pensato di dover lasciare.

Nel frattempo, tra progetti e piccoli stravolgimenti, gli abitanti della Terrazza si preparano ai lavori per la divisione dello storico appartamento di Palazzo Palladini.

La vita di Guido e Mariella invece, continua ad essere monopolizzata dal cane Diablo. Davanti all' indifferenza di Troncone, che non ha nessuna intenzione di firmare i documenti per l'adottabilità del cane, Guido si vede costretto a trovare un'altra soluzione.