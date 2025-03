Un Posto al Sole, anticipazioni 17 marzo: Roberto Ferri chiede aiuto a Gennaro Gagliotti

Domani sera alle 20.50 su Rai Tre torna la soap partenopea Un Posto al Sole. Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono; nel prossimo episodio l'attenzione si sposta su Roberto Ferri che tenterà un'ultima mossa per salvare i Cantieri. Fusco nel frattempo, è stato finalmente arrestato dalla polizia.

Ecco cosa vedremo nella puntata di domani.

Dov'eravamo rimasti

Mariella

Mentre le condizioni di Michele Saviani peggioravano sempre più e famiglia e amici si stringevano intorno a lui, Otello ha deciso di tornare a Napoli. A niente è servito il tentativo di dissuasione Raffaele; Otello non ha nessuna intenzione di rimanere in paese.

Nel frattempo, Mariella è stata vicino a Guido, molto addolorato per le condizioni del suo amico.

Anticipazioni 17 marzo: Roberto Ferri chiede aiuto a Gennaro Gagliotti, Mariella confusa

Marina

Marina e Roberto sono ancora alle prese con la situazione dei Cantieri che, lungi dal risolversi, ha causato e sta causando enormi perdite economiche. Ferri è molto preoccupato ed è deciso ad evitare il fallimento della sua azienda, perciò decide di rivolgersi a Gagliotti. Ferri infatti, ricorderà a Gennaro Gagliotti di averlo aiutato a mettere fuori gioco l'inchiesta di Michele Saviani, perciò ora vuole il favore indietro. Nonostante Marina non si fidi affatto del Gagliotti, Roberto gli chiederà comunque un prestito.

Sarà una richiesta umiliante e tutt'altro che semplice, dato che Gennaro verrà esautorato da suo padre Ciro.

Rossella

Intanto Fusco è stato arrestato, grazie anche al coraggio di Damiano. Dopo la sparatoria in cui è rimasto coinvolto Michele, Rossella incrocerà per la prima volta lo sguardo del primario e crollerà di nuovo: il forte dolore, unito allo stress di quanto sta vivendo, la riporterà al suo rapporto problematico con il cibo. Mariella infine, ha consolato Guido in assenza di Claudia. Però, dopo essersi abbracciati, Mariella ha cominciato a sentirsi confusa e ora dovrà capire cosa fare.