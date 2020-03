Un posto al sole anticipazioni 18 marzo 2020: Alex cerca un confronto tra Carla e sua madre

Un posto al sole tornerà mercoledì 18 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di Alex, che cerca di attenuare la tensione proponendo un confronto.

Provata dal clima ancora molto teso in casa, Alex tenta il tutto per tutto organizzando un confronto diretto tra sua madre e Carla. Dopo aver firmato la separazione consensuale, Filippo e Serena cercano di andare avanti con le loro vite. Niko scopre che Susanna si è iscritta di nascosto al Concorso in Magistratura.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 18 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 17 marzo.