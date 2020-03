Un posto al sole anticipazioni 17 marzo 2020: Serena e Filippo vicini alla separazione

Un posto al sole tornerà martedì 17 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci dicono che ormai non c'è più nulla da fare per il matrimonio di Serena e Filippo.

I due infatti sono ormai prossimi alla firma per la separazione consensuale. Dinanzi all'ostinazione di Mariella che vuole invitare alle proprie nozze sia Rosaria che Carla, Alex si troverà nella spiacevole condizione di dover decidere quale genitore portare con sé. Risentito per l'atteggiamento di Patrizio che vuole stabilire regole precise per le sue visite al seminterrato, Raffaele orchestra una simpatica vendetta.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 17 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 16 marzo.