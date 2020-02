Un posto al sole anticipazioni 18 febbraio 2020: Leonardo torna a tentare Serena

Un posto al sole torna martedì 18 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano a parlare del triangolo tra Serena, Leonardo e Filippo, che potrebbe essere chiamato a importanti decisioni.

Pace fatta tra Andrea e Arianna. I due si sono appena riconciliati quando una notizia tanto attesa sconvolgerà i loro piani. Ferita dalla reazione negativa di Alberto all'annuncio della sua gravidanza, Clara prenderà una dolorosa decisione che potrebbe metterla nei guai. Serena inizia a patire la stanchezza per la propria condizione di madre single e Leonardo torna a farsi vivo.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 18 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 17 febbraio.