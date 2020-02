Un posto al sole anticipazioni 17 febbraio 2020: la clamorosa rivelazione di Clara ad Alberto

Un posto al sole torna lunedì 17 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono portatrici di una rivelazione sconvolgente per Alberto Palladini, che continua a vivere un momento estremamente complicato.

Mentre Alberto medita di tornare a vivere a palazzo Palladini, incontrando il disappunto di tutti gli altri condomini, Clara sta per dargli una notizia che lo colpirà nel profondo. Arianna alle prese con la sua crisi sentimentale sta per ricevere una visita inaspettata che potrebbe dissipare ogni dubbio.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 17 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.