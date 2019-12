Un posto al sole anticipazioni 17 dicembre 2019: Clara denuncerà finalmente Alberto?

Un posto al sole torna martedì 17 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sembrano suggerire che la situazione tesisssima tra Clara e Alberto potrebbe finalmente arrivare a uno scioglimento.

Jacopo dovrà farsi coraggio per affrontare il padre, Diego sembra a un passo dalla fine del suo incubo giudiziario. Malgrado le remore di Giulia, Angela e Susanna spingono Clara a denunciare Alberto, riusciranno a convincerla? La presenza di Otello al B&B si rivelerà tutt'altro che agevole per Serena e per i suoi ospiti stranieri.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 17 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.