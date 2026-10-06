Un Posto al Sole, anticipazioni 7 ottobre: Michele si dimette dalla radio, Micaela lascia tutti di stucco

Fine della collaborazione tra Michele Saviani e Radio Golfo 99: dopo i rapporti tesi con Roberto Ferri e ora la presenza invadente di Walter Scala, il giornalista ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Ma la notizia non passerà inosservata, specie da Micaela. È questo quello che succederà nell' episodio di mercoledì 7 ottobre di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da bene trentuno stagioni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorni in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Clara

Clara, superata la paura per Eduardo, inizia a interrogarsi sul futuro del suo matrimonio, ancora segnato dal tradimento e dalle bugie del compagno. Intanto Michele deve prendere una decisione importante sulla sua carriera: il comportamento di Walter Scala lo spinge infatti a mettere in discussione il suo ruolo di direttore e persino la sua permanenza in radio. Dopo aver chiarito le ultime perplessità invece, Giulia e Luca sembrano pronti a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Raffaele infine, cerca l'aiuto di Ornella per riuscire a contenere Renato nel suo nuovo ruolo di amministratore.

Anticipazioni 7 ottobre: Michele si dimette dalla radio, Micaela lascia tutti di stucco

Michele

Dopo aver dato le sue dimissioni, Michele si prepara ad affrontare il suo ultimo giorno in radio e decide di informare Micaela; la gemella reagirà a modo suo, prendendo una decisione inaspettata che seminerà il caos a Radio Golfo e, di riflesso, anche al Vulcano con il coinvolgimento di Samuel. I due infatti, decidono di partire. Nel frattempo Raffaele è alle prese con i fornelli: sta preparando i suoi piatti migliori, con il proposito di portarli in Sicilia a Franco, Angela e Bianca. Il problema sarà però, di fronte a tante bontà, il loro trasporto: e Renato avrà qualcosa da ridire al riguardo.