Un Posto al Sole, anticipazioni 7 ottobre: Michele si dimette dalla radio, Micaela lascia tutti di stucco

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Micaela
NOTIZIA di 06/10/2026

Fine della collaborazione tra Michele Saviani e Radio Golfo 99: dopo i rapporti tesi con Roberto Ferri e ora la presenza invadente di Walter Scala, il giornalista ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Ma la notizia non passerà inosservata, specie da Micaela. È questo quello che succederà nell' episodio di mercoledì 7 ottobre di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da bene trentuno stagioni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorni in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Clara Un Posto Al Sole
Clara

Clara, superata la paura per Eduardo, inizia a interrogarsi sul futuro del suo matrimonio, ancora segnato dal tradimento e dalle bugie del compagno. Intanto Michele deve prendere una decisione importante sulla sua carriera: il comportamento di Walter Scala lo spinge infatti a mettere in discussione il suo ruolo di direttore e persino la sua permanenza in radio. Dopo aver chiarito le ultime perplessità invece, Giulia e Luca sembrano pronti a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Raffaele infine, cerca l'aiuto di Ornella per riuscire a contenere Renato nel suo nuovo ruolo di amministratore.

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Anticipazioni 7 ottobre: Michele si dimette dalla radio, Micaela lascia tutti di stucco

Michele Alberto Rossi
Michele

Dopo aver dato le sue dimissioni, Michele si prepara ad affrontare il suo ultimo giorno in radio e decide di informare Micaela; la gemella reagirà a modo suo, prendendo una decisione inaspettata che seminerà il caos a Radio Golfo e, di riflesso, anche al Vulcano con il coinvolgimento di Samuel. I due infatti, decidono di partire. Nel frattempo Raffaele è alle prese con i fornelli: sta preparando i suoi piatti migliori, con il proposito di portarli in Sicilia a Franco, Angela e Bianca. Il problema sarà però, di fronte a tante bontà, il loro trasporto: e Renato avrà qualcosa da ridire al riguardo.

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