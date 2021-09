Un posto al sole anticipazioni 17 settembre 2021: Marina e il lato spaventoso di Fabrizio

Un posto al sole torna venerdì 17 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni non promettono nulla di buono per Marina, alle prese con l'ira di Fabrizio.

Mentre Renato si appresta ad affrontare l'interrogatorio con Torre, Giulia, preoccupata che Manlio possa manipolare Adele, vorrebbe tenere l'uomo alla larga da lei.

Niko, intanto, sta per ricevere un'importante notizia che riguarda Susanna.

Sempre più divisa tra Michele e Giancarlo, Silvia si confiderà con Mariella.

Marina inizia a vedere il lato più aggressivo di Fabrizio, schiacciato dalle critiche dopo l'uscita dello spot.

