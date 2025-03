Un Posto al Sole anticipazioni 14 marzo: Mariella consola Guido, Otello torna a Napoli

I protagonisti di Un Posto al Sole sono tutti stretti intorno a Michele Saviani: quanto avvenuto al giornalista ha scioccato tutto, e gli inquilini di Palazzo Palladini sono sconvolti.

Ecco cosa succederà nell'episodio in onda domani alle 20.50 di Un Posto al Sole, su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Michele Saviani

Nell'episodio precedente abbiamo visto Raffaele convincere Otello a non tornare. Visto quanto successo in passato infatti, l'uomo era preoccupato che il suo amico potesse soffrire ancora molto dopo l'addio a Teresa.

Anticipazioni 14 marzo: Mariella consola Guido, Otello torna a Napoli

Mariella

La terribile vicenda che ha coinvolto Michele ha reso amici e parenti molto nervosi e tristi. Guido in particolare, non riesce a darsi pace per quello che è successo; Mariella si renderà conto di quanto il suo ex sia giù e, in assenza di Claudia, si sentirà in dovere di stargli accanto. I due si troveranno di nuovo molto vicini, che ci sia ancora qualcosa tra loro?

Nel frattempo Rossella è in preda ai sensi di colpa. Fusco non volevoa colpire Michele, ma la sua era una rappresaglia in seguito alla denuncia che lei e i suoi colleghi avevano sporto.

Purtroppo, dopo la fine della sedazione, Saviani non è ancora salvo. Si pensa al peggio... Intanto Otello sta per arrivare a Napoli. In accordo con Silvia, Raffaele ha cercato di fermarlo appena sapute le sue intenzioni: nessuno infatti vuole che Otello riviva momenti tristi, che gli possano ricordare la morte di Teresa. Vedere Michele in quelle condizioni, potrebbe farlo crollare. Nonostante l'impegno del padre di Diego e di quello di Niko però, nessuno dei due lo convincerà a rimanere in paese.