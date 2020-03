Un posto al sole anticipazioni 16 marzo 2020: Filippo si consola con Cristiana

Un posto al sole tornerà lunedì 16 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono Filippo sempre più distante da Serena e allo stesso tempo sempre più vicino a Cristiana.

Mentre con Serena i rapporti si fanno sempre più freddi e distanti, Filippo sembra trovare leggerezza ed evasione con Cristiana, con cui è sempre più intimo. Finiti i lavori al seminterrato, Vittorio e Patrizio incontrano già i primi problemi organizzativi che, col disappunto di Raffaele, risolvono in modo fin troppo goliardico. In partenza per Londra, Arianna resta delusa dall'atteggiamento dei suoi amici che sembrano non dare molto peso alla sua partenza, ma avrà una bella sorpresa.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 16 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.