Un posto al sole anticipazioni 16 dicembre 2019: tensione alle stelle tra Alberto e Franco

Nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 16 dicembre 2019 su Rai3, la vicenda tra Clara e Alberto porta scompiglio anche in casa di Franco e Angela: anticipazioni.

Un posto al sole torna lunedì 16 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano in tribunale al fianco di Diego ma soprattutto nel bel mezzo del fuoco incrociato tra Franco e Alberto Palladini.

Tutta la famiglia Giordano, arrivano anche di Viola, Eugenio e Antonio, si dimostra sempre più unita, ma il comportamento di Diego, che rinuncia al patteggiamento, rischia di indisporre il giudice e il pm. Nel frattempo Aldo decide di mettere in campo tutte le risorse del suo studio per contrastarlo ma un imprevisto...

Franco e Alberto vivono un momento di alta tensione, Giulia continua a mostrarsi critica sul modo in cui Angela sta spingendo Clara a denunciare Alberto alla polizia. Riuscirà Serena a dissuadere Otello dal prendere una camera nel suo B&B?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 16 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.