Un Posto al Sole, anticipazioni 15 maggio: Luca prende una decisione difficile

Nuovo appuntamento domani, giovedì 15 maggio su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Scopriamo allora cosa succederà in questo nuovo appuntamento con la serie partenopea.

Nell'episodio precedente

Jimmy

Niko ha scoperto che Jimmy ha usato l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti e non ne è affatto pentito. Così, deluso dal comportamento del figlio, è andato a scuola per parlare con Viola, la quale a sua volta aveva già provato a far capire ai suoi studenti che la tecnologia va usata con attenzione.

Anticipazioni 15 maggio: Luca prende una decisione difficile

Giulia Poggi

Luca teme per il futuro: sa che la malattia non gli lascerà scampo e non vuole rovinare la vita a Giulia. Nel frattempo però, la compagna non vuole sentire ragioni: lei ha intenzione di sposarlo, per dimostrargli che non intende affatto lasciarlo nel momento in cui avrà più bisogno di lei.

L'ex primario aveva già preso la sua decisione, ma ora che la malattia torna a manifestarsi, bisogna agire. Luca sa che le sue condizioni peggioreranno, perciò decide di mettere in atto il suo piano finché è ancora in tempo: vuole andarsene da Palazzo Palladini, lo farà davvero?

Nel frattempo Niko, nonostante Manuela lo rassicuri, è preoccupato dall'amicizia tra Jimmy e Matteo; ha notato inoltre, che i genitori di Matteo non hanno preso con attenzione l'imbroglio dei due ragazzini.

Viola

Intanto Viola metterà in discussione i suoi metodi d'insegnamento e proverà ad adottare una linea più dura.

Passiamo infine a Mariella, che ha ricominciato a provare nostalgia per Guido: per stare vicino alla sua amica, Cerruti proverà a risollevarle il morale.