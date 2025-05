Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: ancora tensioni in radio tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti

Jimmy ha imbrogliato, ma ora ne pagherà le conseguenze: Niko è deciso ad andare a fondo nella vicenda e dargli una punizione esemplare.

Ma vediamo meglio cosa succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3.

Dov'eravamo rimasti

Jimmy

Niko ha scoperto che il figlio ha usato l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti di scuola. Nonostante Manuela stia cercando di persuaderlo ad essere meno severo, l'avvocato non ha nessuna intenzione di lasciar correre.

Nel frattempo, a in radio l'atmosfera è più tesa che mai a causa due sue soci Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti, entrambi su piede di guerra l'uno con l'altro.

Anticipazioni 14 maggio

Roberto Ferri

Ora che Niko lo ha scoperto, per Jimmy si mette male: il padre è davvero arrabbiato e andrà direttamente a scuola. Niko infatti, vorrà parlare con Viola del comportamento del ragazzino; una vola a scuola però incontrerà i genitori di Matteo, il sodale imbroglione di Jimmy; al contrario suo, i due stanno prendendo la vicenda in maniera diversa, decisamente più sottogamba.

Niko invece non ha intenzione di lasciar correre e decide di punire il figlio. Non si aspetta però la reazione di Jimmy che, invece, sarà sgradevole.

Intanto a Radio Golfo è scompiglio a causa della tensione esasperata tra Ferri e Gagliotti, cioè l'editore ed il suo principale investitore. L'ennesimo scontro tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti infatti, avrà forti conseguenze per la radio, proprio ora che Elena ne aveva appena preso in mano le redini come nuovo direttore.

Nunzio

Al bar infine, Nunzio fa una proposta a Gabriela che, però, farà arrabbiare Samuel. I due amici finiranno per litigare.