Un Posto al Sole, anticipazioni 13 marzo: Otello vuole tornare a Napoli ma Raffaele lo ferma

Dal ritorno di Otello all'ultimo, disperato. tentativo di Fusco per sfuggire alla polizia: ecco quello che vedremo nel prossimo episodio di Un posto al Sole, la soap opera di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Mentre tutti sono raccolti intorno a Michele Saviani, Fusco tenta l'ultima carta per non essere arrestato. Intanto proseguono le vicende degli altri protagonisti, dal gesto eroico di Damiano ai problemi nella coppia composta tra Rosa e Pino. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di domani di Un Posto al Sole, la soap in onda su Rai Tre a partire dalle 20.50.

Nell'episodio precedente

Nell'ultimo episodio avevamo trovato Michele Saviani ancora in pericolo di vita, mentre la famiglia e i suoi amici aspettavano che si risvegliasse dal coma.

Nel frattempo, Damiano e i suoi colleghi erano riusciti a trovare Fusco: il primario aveva provato a far perdere le sue tracce, ma la polizia lo ha raggiunto in breve tempo. Il dottore però, aveva opposto resistenza.

Gennaro Gagliotti infine, era riuscito ad introdursi in radio era ad accedere al pc di Michele Saviani, dove erano archiviate tutte le informazioni che il giornalista aveva trovato per realizzare la sua inchiesta. Naturalmente, Gagliotti ha cancellato tutto: ora non ci sono più prove contro la sua azienda.

Anticipazioni 13 marzo: Otello vuole tornare a Napoli, Damiano compie un gesto eroico

Michele lotta tra la vita e la morte e sono tutti molto agitati. La notizia è ovviamente arrivata anche a Otello, che vuole raggiungere Napoli per stare vicino alla famiglia.

Visto quanto successo in passato, e preoccupato che il suo amico possa soffrire ancora moltissimo dopo l'addio a Teresa, Raffaele cercherà di fermarlo. Il Giordano gli dirà che è meglio rimanere in attesa in paese, dato che a stare vicino a Silvia e Rossella ci stanno già pensando già lui e tutte le persone che stanno dimostrando vicinanza.

Fusco intanto è stato trovato. Il primario però non vuole consegnarsi e questa resistenza potrebbe presto sfociare in altro; Damiano si troverà a dover compiere un atto di coraggio, prima che sia davvero troppo tardi.

Infine, Pino e Rosa. Il postino è stanco del comportamento di Rosa: la Picarello infatti, alterna momenti di freddezza ad altri di passione, e Pino è deciso a confrontarsi con lei.

Intanto all'ospedale si aspetterà di sapere come Michele reagirà alla fine della sedazione.