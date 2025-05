Un Posto al Sole. anticipazioni 13 maggio: sale la tensione tra Ferri e Gagliotti, guai in arrivo per Jimmy

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Nell'episodio precedente, abbiamo visto Luca prendere una decisione molto importante. Se infatti Giulia, una volta capite le sue volontà, ha deciso di sposarlo per dimostrargli che non la abbandonerà mai, Luca è sempre più deciso a portare avanti il suo proposito. Non vuole dipendere da Giulia, costringendola a una vita impossibile quando la malattia avanzerà; così, in gran segreto, ha deciso che lascerà Palazzo Palladini.

Anticipazioni 13 maggio

Gennaro Gagliotti

La neonata società Ferri-Gagliotti non riesce a trovare un equilibrio. Gennaro è ancora convinto che Roberto e Marina lo abbiano imbrogliato, coinvolgendolo proprio quando stavano per arrivare nuovi guai; Marina ha provato a mediare, ma non è servito a niente.

Non è bastato nemmeno l'arrivo di Elena, che pure riesce ad avere un qualche ascendente sul Gagliotti: la tensione è alle stelle e sta per esplodere. Gennaro sarà più fuori controllo che mai.

Nel frattempo Michele Saviani è ancora impressionato dal racconto di Iolanda sulle capacità extrasensoriali di Agata. Vedendolo in questo stato, Rossella si confronta con lui: a quel punto, recuperando la sua lucidità, il giornalista farà quello che gli riesce meglio, cioè tornare a concentrarsi sul lavoro.

Jimmy

Guai in arrivo intanto per il piccolo Jimmy: il ragazzino ha iniziato a fare i compiti ricorrendo all'intelligenza artificiale. Viola l'ha scoperto e ha provato a insegnare la lezione sia a lui che ai suoi amichetti.

Niko però, è molto amareggiato dal fatto che Jimmy abbia scelto di imbrogliare. L'avvocato sceglie perciò di punirlo, ma Manuela gli chiede di avere pazienza.