Un Posto al Sole, anticipazioni 13 ottobre: Diego più vicino a Lorenza, ma arriva la svolta con Ida

La storia tra Diego e Ida è vicina a una svolta: mentre Diego è sempre più attratto da Lorenza, ora anche Raffaele suo malgrado si sta rendendo conto che è proprio con Lorenza, che il figlio appare più sereno. Nell'episodio di martedì 13 ottobre di Un Posto al Sole infatti, l'attenzione sarà concentrata sulla coppia, per cui si avvicina un cambiamento importante.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Ida

Con grande dispiacere, Raffaele si rende conto che Diego è molto più felice accanto a Lorenza che con Ida: è da questa realizzazione che padre e figlio avranno un confronto sincero sulla relazione. Intanto, Mariella nasconde a Lollo la verità sulla storia tra Sasà e Castrese, provocando il disappunto di Guido e aprendo una riflessione sul delicato rapporto tra genitori e figli.

Anticipazioni 13 ottobre: Diego più vicino a Lorenza, ma arriva la svolta con Ida

Alberto

Alberto ha avuto una richiesta davanti alla quale non sa come comportarsi: assecondarla o no? Per fortuna Luca gli darà un consiglio prezioso: una conversazione tra i due infatti, si rivelerà illuminante per l'avvocato Palladini e lo aiuterà a prendere la decisione giusta.

Nel frattempo il rapporto tra Lorenza e Diego continua a farsi sempre più stretto, con Diego che non perde occasione per rimanere colpito dai talenti della bella collega. Conscio dei tanti problemi nella relazione tra Diego e Ida, Raffaele si sente impotente per come sta procedendo la vita sentimentale del figlio: se da un lato è dispiaciuto per questa coppia che fa fatica, dall'altro non può non notare la complicità tra Lorenza e Diego. Ma forse le cose sono in procinto di cambiare: una svolta inattesa potrebbe rimescolare le carte, modificando il delicato equilibrio tra Diego e Ida.