Un posto al sole anticipazioni 13 marzo 2020: ultimatum di Filippo a Serena

Un posto al sole tornerà venerdì 13 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel tormentato matrimonio tra Filippo e Serena, ormai troppo affollato.

Scottato dalla separazione, Filippo da un ultimatum alla moglie e poi si incontra con Cristiana; Serena, invece, si consola con Leonardo. L'incontro con il boss Tregara mette a dura prova Alberto. Mariella cerca di addolcire Vittorio, mentre Guido prova ancora una volta a scusarsi.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 13 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.