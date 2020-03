Un posto al sole anticipazioni 12 marzo 2020: Alberto riceve una proposta di lavoro

Un posto al sole tornerà giovedì 12 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di Alberto, della sua situazione economica, ma anche del tentativo di indipendenza di Vittorio.

La crisi finanziaria di Alberto si sta facendo molto grave, ma il Palladini riceverà una proposta per un colloquio di lavoro, che potrebbe però nascondere qualcosa di inatteso e agghiacciante. Leonardo convince Serena a non farsi condizionare dal giudizio di Filippo. Dopo un periodo con Michele, Vittorio decide di lasciare il suo lavoro di giornalista impegnato e di allontanarsi definitivamente dal padre, con l'obiettivo di trasferirsi quanto prima nel seminterrato.

Coronavirus, Un posto al sole sospende le scene con baci e abbracci

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 12 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 11 marzo.