Un Posto al Sole, anticipazioni 12 maggio: Luca prende una decisione che nessuno deve conoscere

Nuovo appuntamento domani, lunedì 12 maggio alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Anche se Giulia ha deciso di sposarsi con lui, Luca non ha cambiato idea: così sta progettando qualcosa che nessuno deve ancora sapere.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Nell'ultimo episodioabbiamo visto Elena aiutare Michele a tornare al lavoro che tanto amava, conscia di quanto il giornalista sia stato importante per la crescita di Radio GOlfo 99.

Intanto Serena è tornata a Napoli da Torino, dove aveva trascorso del tempo insieme alle gemelle. Una volta a casa però, si è ritrovata in mezzo ai guai lasciati da Micaela e Manuela.

Nel tentativo di rimediare, Serena ha dovuto risolvere problemi che non aveva causato. A partire dall'affitto: Samuel infatti si è trasferito nel seminterrato, e ora il proprietario, Alberto Palladini, esige da lui il pagamento lasciato insoluto dalle gemelle.

Anticipazioni 12 maggio: Luca prende una decisione che nessuno deve conoscere

Giulia Poggi

Michele ha incontrato Agata, questa donna che gli compariva in sogno durante il coma e, ogni volta, nei momenti di difficoltà. Il giornalista ha partecipato ad una seduta spiritica insieme a lei e Iolanda: ora, ancora frastornato da quanto accaduto, vuole indagare più a fondo e vederci chiaro.

Nel frattempo Giulia sta organizzando il matrimonio con Luca, sempre più decisa a dimostrargli che non ha nessuna intenzione di abbandonarlo quando la malattia si presenterà a uno stadio più avanzato.

Luca però, a sua volta, non vuole assolutamente ingabbiarla in una vita infernale; così, ha deciso che lascerà Palazzo Palladini, ma nessuno dovrà ancora saperlo. L'ex primario sta progettando di fuggire e ad aiutarlo, arriverà una vecchia conoscenza.