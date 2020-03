Coronavirus, Un posto al sole sospende le scene con baci e abbracci

Niente abbracci e baci tra i protagonisti di Un posto al sole a causa del Coronavirus. La soap napoletana taglierà le scene di contatto fisico dopo le proteste degli attori che temevano per la loro salute.

La decisione del Governo di estendere la zona rossa a tutta l'Italia, ha aumentato l'angoscia degli italiani per l'emergenza Coronavirus. Come sappiamo il protocollo impone di evitare abbracci, baci e strette di mano. Anche gli attori impegnati sul set di Un posto al sole sono giustamente preoccupati. Il cast della soap trasmessa da RAI 3, come riportato da Fanpage.it, si sarebbe rifiutato di girare quelle scene in cui gli autori avevano previsto il contatto fisico. Il sito riporta che il gruppo storico di attori si sarebbe imposto e avrebbe costretto la produzione a misure d'emergenza. Molte scene sarebbero quindi state sospese in base alle esigenze del momento.

La produzione della soap girata a Napoli si è adeguata alle richieste degli attori e alle direttive del Governo. Un posto al sole subirà le giuste misure correttive, anche per dare il buon esempio ai milioni di italiani che ogni sera seguono le vicende dei protagonisti. Niente abbracci, baci, anche le distanze di sicurezza saranno rispettate, sia all'interno della soap che in fase di produzione. Stasera l'appuntamento delle 20.45 su RAI 3 prevede il confronto decisivo, con il supporto di Niko, tra Filippo e Serena.