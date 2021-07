Un posto al sole anticipazioni 12 luglio 2021: Serena perde le speranze rispetto a Filippo

Un posto al sole torna domani, lunedì 12 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Serena non riesce più a sperare in un recupero di Filippo.

Le anticipazioni ci riportano nella drammatica situazione che Filippo sta vivendo.

Serena infatti sembra aver perso le speranze, il suo tentativo di sbloccare la memoria di Filippo non sembra sortire l'effetto desiderato.

Si avvicina il giorno della laurea per Rossella: lei è decisa a non festeggiare il lieto evento, ma qualcun altro non la pensa alla stessa maniera.

Bianca chiede scusa al cuginetto per averlo preso in giro ma Jimmy continua a essere sempre più inquieto.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.