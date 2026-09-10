Un Posto al Sole, anticipazioni 11 settembre: Grillo fuori controllo, vuole vendicarsi di Eduardo

Colpo di scena per i protagonisti di Un Posto al Sole: Eduardo infatti, si troverà al centro degli eventi. Sabbiese finirà nel mirino di Grillo, proprio dopo la proposta di Stella: nell' episodio di venerdì 11 settembre lo troveremo alle prese con una decisione molto importante. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è, come ogni settimana, dal lunedì al venerdì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Samuel

Quando tutto sembrava finito, la strada di Eduardo incrocia di nuovo quella di Stella: già in passato i due si erano visti in strada senza parlarsi, ma ora, vedendolo così depresso, la donna gli offre la possibilità di una nuova vita. Stella potrebbe avere infatti la soluzione, una via d'uscita dai problemi di Sabbiese.

Alberto intanto, cerca di superare il difficile momento che sta vivendo e trova un'inaspettata consigliera pronta a sostenerlo. Al Caffè Vulcano infine, Samuel e Micaela si alleano contro Lorenza, mentre la tensione nel locale continua a crescere.

Anticipazioni 11 settembre: Grillo fuori controllo, vuole vendicarsi di Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

Eduardo si trova davanti a una decisione importante, destinata a cambiare per sempre la propria vita e quella della sua famiglia: cosa sceglierà? Intanto, tra i colleghi di Damiano, cresce la preoccupazione per Grillo, ormai considerato una vera e propria scheggia impazzita all'interno del corpo di polizia: e a farne le spese sarà proprio Eduardo, che suo malgrado si ritroverà coinvolto nel suo folle piano. Spostiamoci ora al Vulcano, dove Lorenza prepara un tranello ai danni di Samuel: nonostante Silvia decida di prendere le sue difese, la bella cameriera porterà comunque avanti il suo piano e, nei prossimi giorni, ci saranno delle conseguenze.

A Palazzo Palladini infine, l'anniversario dell'11 settembre diventa per tutti gli abitanti un momento di riflessione, spingendoli a guardare con occhi diversi alle proprie vite.