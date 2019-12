Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre 2019: Angela convincerà Clara a denunciare Alberto?

Un posto al sole torna martedì 11 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ruotano intorno alla vicenda di Alberto Palladini che, se Angela dovesse riuscire nel suo intento, rischia di diventare sempre più complessa.

Nel tentativo di inchiodare Alberto alle sue responsabilità, Angela prenderà un'iniziativa che potrebbe spingere Clara ad uscire dal suo silenzio. Riuscirà nel suo intento? Si avvicina la data dell'udienza di Diego, e Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Il ragazzo terrà fede al suo patto con Diego o rivelerà al padre la verità?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 11 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 10 dicembre 2019.

