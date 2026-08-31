Un Posto al Sole, anticipazioni 1° settembre: Micaela aiuta Samuel ma rischia di rovinare tutto

La situazione al Vulcano è particolarmente tesa, con Samuel in aperto conflitto con Lorenza; tutto mentre Diego è ancora confuso riguardo i propri sentimenti. Nell' episodio di martedì 1° settembre Michela proverà dunque ad aiutare il suo fidanzato, ma l'intervento della gemella Piccirillo potrebbe non essere d'aiuto.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, appena entrata nella 31esima stagione con l'inizio dei nuovi episodi dopo la pausa estiva. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto è pronto a festeggiare il compleanno di Anna con un regalo speciale, un prezioso anello, ma i festeggiamenti rischieranno di saltare quando la ragazza, dopo aver letto i messaggi del padre, entrerà in una pericolosa spirale autolesionista. Intanto Greta confiderà a Cristina la proposta di lavoro ricevuta e la possibilità di *trasferirsi a Salerno, mentre al Vulcano Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, accoglierà con scetticismo una sua proposta. Purtroppo per lui però, il cuoco si ritroverà solo a sospettare della collega.

Anticipazioni 1° settembre: Micaela aiuta Samuel ma rischia di rovinare tutto

Diego

Micaela, determinata a mettere un freno a Lorenza e a proteggere Samuel, rischierà però di compromettere ulteriormente la situazione lavorativa del fidanzato. Diego, intanto, confiderà a Raffaele e Ornella di trovarsi di fronte a un delicato bivio sentimentale: la crisi con Ida infatti non si è ancora risolta, e Diego si sente molto confuso. Nel frattempo, dopo il mancato chiarimento con il figlio, Alberto troverà conforto in Niko: il ragazzo cercherà di farlo ragionare, invitando l'avvocato a concedere tempo al figlio e, dato che è il compleanno di Anna, godersi la serata insieme a lei per poi occuparsi di risolvere la situazione. Gianluca invece, preoccupato, si rivolgerà proprio ad Anna per chiederle aiuto nel tentativo di contenere il padre, ma la situazione potrebbe precipitare verso conseguenze tutt'altro che positive.