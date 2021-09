Un posto al sole anticipazioni 1° ottobre 2021: un video scagiona Renato?

Un posto al sole torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni portano buone notizie per Renato che può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Niko e Franco informano la polizia del filmato nei pressi dello studio la notte dell'aggressione a Susanna. La posizione di Renato agli occhi degli inquirenti pare alleggerirsi.

Marina prova a stare vicino a Fabrizio, ma la situazione del Pastificio sull'orlo del fallimento potrebbe far cadere l'uomo in una spirale di rabbia, pericolosa per sé e per gli altri.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.