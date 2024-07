Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il nuovo trailer ha un legame con il passato

Netflix ha deciso di rendere omaggio al passato con il nuovo trailer del film Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, con star Eddie Murphy, che ha debuttato in streaming.

A occuparsi della realizzazione del filmato è stato infatti Benedict Coulter, il montatore che aveva realizzato il primo trailer del franchise 40 anni fa, mentre lavorava per Kaleidoscope Films.

Il racconto di quanto accaduto negli anni '80

Coulter era un musicista frustrato che si era ritrovato a lavorare per una società che lavorava per gli studi hollywoodiani e il suo stile unico, che univa alle immagini delle canzoni indimenticabili, gli ha fatto ottenere un grande successo.

I protagonisti del film

Nel recente trailer del sequel, di cui potete leggere la nostra recensione, si può inoltre sentire la voce di Don Lafontaine, già usata in occasione dei materiali promozionali di Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2. Il montatore ha raccontato: "Don sta probabilmente ridendo e pensando: 'Sono morto da 16 anni e stanno ancora usando la mia voce!'".

Per realizzare il video di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F è stato infatti chiesto il permesso della vedova di Lafontaine e Benedict ha ricordato che attualmente lo stile per realizzare trailer è davvero diverso e non vengono usate quelle "voci narranti vecchio stile", puntando maggiormente al sound design e agli elementi visivi. Il montatore ha sottolineato: "La cosa divertente è che, inizialmente, penso che i primi montaggi che ho mostrato al regista di Axel F, Mark Molloy, mi abbia risposto: 'Whoa, whoa. Non so se sia troppo'. Ho risposto, bene, quello è lo stile. Quello è il modo in cui montavamo i reels negli anni '80, semplicemente vi lanciavamo tutto contro".

Coulter ha ricordato che quando lavorava per la Kaleidoscope Films aveva realizzato per alcuni film importanti: "Stavo per andarmene un venerdì sera quando i miei capi sono venuti da me con uno sguardo cupo e mi hanno detto: 'Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sei disponibile questo weekend? Abbiamo questo film, Beverly Hills Cop, e un altro montatore ha realizzato un trailer. Ed è terribile, e Don Simpson e Jerry Bruckheimer stanno venendo domenica da Kaleidoscope per guardare il trailer. Abbiamo davvero bisogno di un trailer".

Coulter ha quindi accettato l'incarico, nonostante si trattasse di un lavoro impegnativo e dovesse compierlo con la pellicola in bianco e nero perché gli studios non spendevano soldi per creare un duplicato a colori, mentre il sonoro era a parte. Sui titoli di coda era stata usata la canzone Neutron Dance di Pointer Sisters e ha quindi pensato fosse perfetta per il montaggio: "Ho iniziato sabato e l'ho finito piuttosto presto nella mattina di domenica. Simpson e Bruckheimer sono venuti, l'hanno guardato, sono impazziti e detto: 'Questo è fantastico'. Penso fosse una delle poche volte che ho proposto la mia prima versione. Non c'era bisogno di cambiare nulla".

Coulter ha raccontato che ritornare a lavorare per il franchise è stato incredibile: "Per me è stata come una folle avventura che mi ricorda perché non ho mai smesso di fare il montatore... Arrivano opportunità come queste. Mi sono divertito un molto a realizzarlo".