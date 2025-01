Un passo dal cielo 8: le anticipazioni della terza puntata, giovedì 23 gennaio su Rai 1 e RaiPlay

Ne La bella addormentata, la terza puntata di Un passo dal cielo 8 in onda stasera su Rai 1, Manuela e Vincenzo dovranno indagare sul caso di una ragazza caduta in un sonno profondo.

Stasera su Rai 1, alle 21:30, torna Un passo dal cielo 8, la fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, con la terza puntata di stagione. Si intitola La bella addormentata perchè i fratelli Nappi si troveranno alle prese con un caso alquanto singolare. Una ragazza viene ritrovata in mezzo a un bosco priva di sensi. Tutti la credono in coma ma lei è solo profondamente addormentata.

Anticipazioni Un passo dal cielo di giovedì 23 gennaio 2025

Un passo dal cielo 8

Nel bosco viene ritrovato il corpo di una ragazza. Indagando, Manuela scopre che si chiama Marta, ha 23 anni ed è dipendente di una farmacia a San Vito di Cadore. Tutti credono che sia in coma ma in realtà si trova in un sonno profondissimo. Come può essere successo?

Le indagini seguono due piste: la prima porta ai genitori di Marta, che vivono in un piccolo borgo e creano prodotti officinali dalle erbe della valle. L'altra porta a Giulio, che altri non è se non il compagno di Anna, la ragazza che lavora insieme a Stephen. Il professore diventa così il principale indiziato, nonostante la sua fidanzata provi a coprirlo, non raccontando alcuni episodi violenti di cui si è reso protagonista.

Un passo dal cielo 8

Su Giulio grava l'accusa di aver avvelenato Marta con la stessa sostanza che usava per truccare le gare di cavalli su cui era solito scommettere. Dopo poco tempo, però, il suo corpo viene ritrovato, senza vita, nel bosco.

Vincenzo intanto, dopo l'incidente che ora lo costringe su una sedia a rotelle, torna al lavoro. A tenerlo impegnato non c'è solo il caso di Marta da risolvere ma anche la fisioterapia. Nappi ha infatti fatto una promessa a se stesso: tornare a camminare per poter ballare insieme alla moglie durante un evento che la vedrà premiata per il suo vino.

Un passo dal cielo 8, Iannello e Pozzoli: "Una fiction può aprire al dibattito, ma l'azione sta alla politica"

Altre promesse d'amore sono quelle di Nathan e Manuela. Se nella scorsa puntata li avevamo finalmente visti entrambi decisi a lasciarsi andare ai sentimenti, nella puntata in onda in questo giovedì 23 gennaio li ritroviamo già in crisi.

Durante i preparativi per la festa di Carolina, infatti, i due litigheranno per via di uno smoking. Un fatto insignificante che porta però Manuela a fare una riflessione più profonda: forse è giusto che Nathan non forzi la sua natura e stia con una donna molto più simile a lui?

A complicare le trame sentimentali di Un passo dal cielo ci si mette anche Paolo, il figlio di Carolina. Dopo aver casualmente acquistato un gratta e vinci molto fortunato, il ragazzo corre a comprare un costoso anello di fidanzamento e poi da Lisa, la figlia di Huber: vuole chiederle di sposarlo.