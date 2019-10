Un passo dal cielo 5, sesta puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la sesta puntata della nuova stagione, dal titolo "Fantasmi del passato". Una settimana fa la fiction è riuscita a strappare ancora una volta a Mediaset la vittoria della prima serata del giovedì, con oltre 4 milioni di spettatori e 20.1 punti di share.

Le anticipazioni del sesto episodio descrivono un Francesco (Daniele Liotti) diviso tra la caccia a un misterioso individuo che minaccia Elena, con cui sta a poco a poco entrando in confidenza, e la difficile situazione che si è venuta a creare con Emma (Pilar Fogliati), che deve gestire anche l'inaspettato arrivo a San Candido del fratello Giulio. Intanto anche Valeria (Beatrice Arnera) ha a che fare con un uomo riemerso dal passato: Ezio, il padre di sua nipote Isabella, che sembra pronto a portar via la ragazza, da parte sua sempre più innamorata di Klaus Moser.

La sesta puntata della stagione 5 di Un passo dal cielo sarà trasmessa stasera in prima serata su Rai1. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "Fantasmi del passato" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione anche Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Serena Autieri, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.