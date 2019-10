Un passo dal cielo 5, quarta puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quarta puntata della nuova stagione, dal titolo "Il gigante e il bambino". L'episodio della scorsa settimana ha raggiunto il 12% di share, riuscendo a tenere a bada anche la concorrenza di Eurogames su Canale 5.

Le anticipazioni della quarta puntata ci parlano di una violenta aggressione a un maestro di sci che mette Valeria (Beatrice Arnera) in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare anche chiarezza sui suoi sentimenti.

Le indagini avranno uno sviluppo inaspettato, che tirerà in ballo anche Klaus Moser. Nonostante non ci sia traccia di suo figlio, Francesco (Daniele Liotti) sembra ora più sereno, almeno fino a quando una notizia improvvisa non sconvolge la vita di Emma (Pilar Fogliati).

La quarta puntata della quinta stagione di Un passo dal cielo sarà trasmessa stasera in prima serata su Rai1. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "Il gigante e il bambino" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione anche Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.