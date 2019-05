Un'impresa da Dio, su Netflix in streaming da oggi!

A metà maggio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Un'impresa da Dio, la divertente comedy con Steve Carell, sequel di Una settimana da Dio con Jim Carrey.

Evan Baxter (Steve Carell) è un distinto giornalista televisivo che, dopo esser stato eletto al Congresso di Washington D.C., decide di lasciare la città in cui vive, Buffalo, per trasferirsi in una piccola località della Virginia insieme alla moglie Joan e i tre figli, Dylan, Jordan e Ryan per dare inizio a una nuova fase della loro vita. Mentre ancora la famiglia si sistema nella casa, Evan al suo primo giorno lavorativo come deputato dello stato di New York, esprime un desiderio per affrontare con lo spirito giusto il suo fresco incarico: chiede a Dio di dargli l'opportunità di cambiare il mondo. Quel che Evan mai potrebbe immaginare è che Dio (Morgan Freeman) è realmente in ascolto delle sue preghiere e che da lì a poco sarà il prescelto per realizzare un compito inusuale che gli stravolgerà la vita: sarà incaricato da Dio in "persona" di costruire una grande arca...

Steve Carell in una scena d'azione di Un'impresa da Dio

Nel cast di Un'impresa da Dio, già disponibile su Netflix, anche attori del calibro di Lauren Graham (Una mamma per amica), oltre a comparse "inusuali": per la prima volta nel cinema, ben 177 specie diverse hanno popolato il set, divenendo i co-protagonisti di questa storia. Il film non è stato un enorme successo di pubblico, totalizzando incassi pari al budget speso per la realizzazione, circa 175 milioni. Una settimana da Dio, il primo capitolo della breve 'saga', aveva incassato invece 485 milioni di dollari, dopo esser costato 81 milioni in tutto.

Un'impresa da Dio è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.