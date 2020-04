Un'impresa da Dio: i segreti dell'Arca e degli animali

Un'impresa da Dio (Evan Almighty) è un film del 2007 con Steve Carell e Morgan Freeman diretto da Tom Shadyac, spin-off di Una settimana da Dio del 2003. Il film narra gli eventi dell'impresa biblica di Noè rivisitando la storia in chiave moderna; agli spettatori sembra tutto normale, ma quali difficoltà ha dovuto affrontare la produzione e quali segreti riguardanti gli animali e l'Arca di Noè si celano dietro le quinte?

Partiamo dagli animali: essendo accoppiati durante molte scene del film, ed essendo per la maggior parte animali veri, molti di loro erano in realtà coppie dello stesso sesso. Questo era dovuto a questioni di sicurezza: un elefante maschio era considerato un rischio, quindi venivano usate due femmine. Con le giraffe è l'opposto ad esempio: i maschi sono più docili e amichevoli. Quindi sono state usate coppie di giraffe di sesso maschile.

L'American Humane Society ha supervisionato più di cento specie di animali che sono poi state utilizzate nel film. In scene che includono sia predatori che prede, gli animali sono stati aggiunti digitalmente, per garantire la loro sicurezza. Per le scene in cui appaiono migliaia di animali, invece, sono stati usati effetti digitali per aumentare il numero degli animali effettivamente presenti sul set. Tuttavia, contrariamente ad alcune dicerie circolate sul web nel corso degli anni, gli animali presenti nelle scene all'aperto, durante la costruzione dell'Arca, erano assolutamente reali.

Esattamente come nella versione in studio di Titanic (1997), l'Arca era terminata esclusivamente da un lato. Mentre il lato di dritta era rivestito con scafo e innumerevoli dettagli dipinti, il lato di babordo era piuttosto grezzo. L'arca, come la si può vedere in Prestige Crest, è stata costruita come un'arca a grandezza naturale, con sezioni aggiunte in seguito a causa di riprese che richiedono modifiche dovute alla computer grafica. L'interno dell'arca era in acciaio con pannelli effetto legno per rendere la costruzione più semplice ed economica.

Durante le riprese di Un'impresa da Dio una giraffa curiosa morse un lato dell'Arca staccando un pezzo del rivestimento in polistirolo verniciato. Per sua fortuna l'animale riuscì a sputare il materiale prima di ingerirlo ma sull'arca rimase un solco piuttosto evidente che necessitò di essere ritoccato prima di poter continuare con le riprese. In questo video potete ammirare l'arca e le numerose specie di animali presenti nel 'dietro le quinte' del film: