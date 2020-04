Un'impresa da Dio, stasera su Italia 1 il film con Steve Carell e Morgan Freeman

Un'impresa da Dio è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:15. Una divertente commedia che ha il pregio di intrattenere il pubblico sfruttando lo stile narrativo del precedente Una settimana da Dio del 2003.

Il protagonista del film è Evan, neo-eletto al Congresso americano, il cui idealismo dovrà immediatamente scontrarsi con il cinico pragmatismo di un presidente della commissione ambiente, deciso in tutti i modi a trascinare il malcapitato in affari piuttosto loschi. Come se non bastasse, Evan inizia ad avere strani segni premonitori, fino a quando non incontra un simpatico vecchietto che gli si presenta come Dio e gli suggerisce calorosamente di costruire, nientepopodimeno che, un'arca.

Evan è interpretato da un azzeccato Steve Carell. John Goodman interpreta Long, il presidente della commissione ambiente. Morgan Freeman torna a interpretare Dio, dopo il film del 2003. Lauren Graham, Johnny Simmons, Graham Phillips e Jimmy Bennett sono i familiari di Evan. Il film è diretto da Tom Shadyac, lo stesso che diresse la pellicola con Jim Carrey.