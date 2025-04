Un film Minecraft sconquassa il box office USA, debutto record da 157 milioni

L'uscita di Un film Minecraft provoca un terremoto negli incassi americani. Debutto record per l'adattamento del popolarissimo videogame con 157 milioni raccolti in 4.263 sale e un'incredibile media per sala di 36.828 dollari. La giocosa pellicola interpretata dalle star Jack Black e Jason Momoa non segna solo il miglior debutto domestico del 2025, ma anche il miglior debutto di sempre per un film tratto da videogame. Agli incassi domestici vanno ad aggiungersi i 144 milioni raccolti sui mercati internazionali che portano il film a un incasso globale di 301 milioni fronte di un budget di 150 milioni.

Scoprite la nostra recensione di Un film Minecraft, che ha infranto i record di Captain America: Brave New World, miglior apertura dell'anno finora con 88 milioni, e Super Mario Bros. Il Film, miglior apertura di sempre per un adattamento da videogame con 146 milioni.

Perde una posizione A Working Man, action thriller targato Amazon MGM Studios interpretato e prodotto dalla star Jason Statham. Dopo un buon debutto, la pellicola diretta da David Ayer incassa altri 7,2 milioni arrivando a un incasso totale di 27,8 milioni. Nel film Statham veste i panni di Levon Cade, muratore ed ex militare delle forze speciali che torna in azione per salvare la figlia del suo capo, rapita da trafficanti di esseri umani.

Vincitori e vinti

Al terzo posto troviamo i nuovi episodi della serie a sfondo religioso The Chosen, usciti nei cinema col titolo The Chosen: Last Supper (Stagione 5) Parte 2, con un incasso di 6,7 milioni raccolti in 2.313 sale e una media per sala di 2.897 dollari. Al cinema i primi due episodi hanno incassato 17,3 milioni.

Rachel Zegler in Biancaneve

In discesa gli incassi di Biancaneve, che scivola in quarta posizione incrementando il malloppo di altri 6 milioni che portano il film a un totale domestico di 77,4 milioni. Considerando il fatto che è costato a Disney 250 milioni di dollari, i 168 milioni di incassi globali configurano l'adattamento live-action come uno dei flop più brucianti dell'anno.

A chiudere la top 5 troviamo l'horror Blumhouse The Woman in the Yard, thriller con Danielle Deadwyler diretto da Jaume Collet-Serra, che incassa altri 4,5 milioni arrivando a 16,6 milioni totali in due settimane.