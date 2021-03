Un altro giro: Mads Mikkelsen svela i segreti della danza finale

Mads Mikkelsen e il suo passato da ballerino usati da Thomas Vinterberg nel suggestivo finale di Un altro giro, ecco come è stata realizzata la sequenza in questione.

Dopo le due nomination agli Oscar 2021 per il miglior film straniero e per la miglior regia, la star di Un altro giro, Mads Mikkelsen, ha di che festeggiare. L'attore ha svelato i segreti della suggestiva danza finale del film che racconta la storia di quattro insegnanti frustrati di mezza età che decidono di compiere un esperimento inserendo la quantità giusta di alcool nelle loro vite per dare una svolta.

Un altro giro: Mads Mikkelsen in un'immagine

"Ho avuto una carriera come ballerino, e Thomas Vinterberg voleva che questo facesse parte del film, ma è stato trent'anni fa!" ha svelato Mads Mikkelsen a Variety soffermandosi sul finale di Un altro giro. "Thomas voleva che la scena fosse ambivalente, voleva mostrare un uomo che, al tempo stesso, vuole volare e vuole cadere. Ero riluttante, avevo paura che sembrasse pretenzioso in un film così realistico. Alla fine ho capito che Thomas aveva ragione, la danza era perfetta. Non riguarda l'estetica del ballo, riguarda il viaggio interiore del personaggio. Ha perso qualcosa di caro e ha guadagnato qualcosa id caro, tutto in pochissimo tempo. Voleva che questo si riflettesse nella danza. Non ballavo da trent'anni, è stata dura, ma è stato anche liberatorio".

In un film sul consumo di alcool e sui suoi effetti nella vita di un uomo, Mads Mikkelsen assicura di non aver sperimentato la stessa via del suo personaggio per risultare credibile:

"Se un attore ha una scena in cui è ubriaco in un film, può farsi una bevuta. Ma il bere è al centro di questo film. Due o tre drink, questa è una condizione che gli attori sanno come interpretare, quando una persona cerca di nascondere di avere bevuto. Ma dopo sei o sette bicchieri la linea tra l'ubriachezza e la volontà di fingere di essere sobrio si fa molto sottile".

Dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2021 di ieri, Un altro giro è in corsa per due Oscar. Il risultato verrà annunciato nel corso della Notte degli Oscar il 25 aprile.