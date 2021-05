Un altro giro, Mads Mikkelsen sul remake americano: "Penso sarà molto interessante"

Un altro giro avrà un remake americano con protagonista Leonardo DiCaprio e l'attore Mads Mikkelsen, star del progetto originale, ha commentato la scelta presa dai produttori.

Il regista Thomas Vinterberg, parlando della nuova versione del lungometraggio che ha conquistato un premio Oscar come Miglior Film in lingua straniera aveva dichiarato di essere pieno di "speranza e curiosità".

Mads Mikkelsen, intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato di Un altro giro dichiarando: "Realizzare un remake è sempre insidioso, ma posso capire il motivo per cui farlo perché, anche se molte persone potrebbero vedere la versione originale, non è così grande. Detto questo penso che molti americani abbiano visto questo progetto, quindi il remake sarà interessante".

Un altro giro: Mads Mikkelsen in un'immagine

L'attore ha inoltre aggiunto: "Ci sono delle differenze culturali riguardanti l'alcol di nazione in nazione, specialmente tra la Danimarca e l'America. Tutti dicevano, non avranno un approccio realmente diverso in America? Forse. Forse no".

Mikkelsen ha quindi concluso: "Il film affronta il tema di apprezzare l'esistenza e ritrovare la propria vita. Penso che se riusciranno a farlo nel modo giusto potrebbero avere qualche libertà per quanto riguarda l'alcol".

Oscar 2021: Un altro giro è il Miglior Film Straniero, Thomas Vinterberg ricorda la figlia morta

Un altro giro segue quattro amici, tutti insegnanti di scuola superiore, che decidono di testare una teoria che potrebbe migliorare la loro esistenza personale e professionale mantenendo un livello costante di alcool nel sangue. Il risultato iniziale è positivo, la vita sociale ha un'impennata, ma a lungo andare la faccenda prende una piega troppo estrema.

Mads Mikkelsen recita accanto a Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe e Magnus Millang. Thomas Vinterberg ha scritto il film insieme a Tobias Lindhol.