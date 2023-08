Un altro domani, anticipazioni delle trame delle puntate re gli orari dal 15 al 18 agosto 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 dal 15 agosto al 18 agosto 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. La soap va in onda su Canale 5 agli orari indicati accanto alle trame giornaliere.

Un altro Domani: trama di martedì 15 agosto (ore 17:25)

Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato con Leo ed è felice che sua madre abbia finalmente deciso di partecipare al matrimonio e ancora più felice che Tirso abbia accettato di accompagnarla all'altare. Tutto sembra andare bene, ma iniziata la festa, Leo non solo non si presenta, ma non risulta nemmeno reperibile al telefono.

L'idea che Tirso accompagni la sposa riempie di gioia Julia ma non lui, che inizia a pentirsi di aver accettato. Nel frattempo, Elena cerca di scoprire cosa si celi dietro tutto questo trambusto. In Africa, Patricia propone a Carmen un accordo, chiedendole in cambio di mantenere la segretezza sulla propria relazione. Sebbene Carmen non si fidi della sua parola, è consapevole che non le resta altra scelta per poter guadagnare tempo e per poter riflettere lucidamente.

Linda prova un enorme dispiacere nello scoprire che suo padre e Faustino sono molto più legati di quanto suo cugino volesse farle credere.

Nell'episodio di mercoledì 16 agosto : Linda lascia Faustino (ore 16:35)

Tirso confessa a Julia i suoi sentimenti, ma lei ormai è decisa a sposare Leo. Più tardi, Julia riceve la visita dei futuri suoceri e la madre di Leo non si rivela particolarmente amichevole. Diana ha deciso che non venderà l'hotel a Tirso, così lui sta pensando di aprire una nuova struttura. Manu si congeda da Dani e Cloe e torna dai suoi genitori.

Linda chiude la sua relazione con Faustino perché è convinta che lui l'abbia tradita, tramando alle sue spalle con suo padre. Eko confessa il suo amore a Enoa e scopre di essere ricambiato. Patricia non si è accontentata delle quote dell'ebanisteria di Carmen e continua a ricattarla, arrivando ad assoldare degli uomini per fare del male a Kiros.

A questo punto i due giovani devono lasciare la colonia. Kiros partirà per primo e aspetterà Carmen nella capanna nella giungla. Enoa affronta Carmen e le dice chiaramente che sa che è incinta e le domanda se il bambino è di Kiros.

Julia e Leo vanno avanti con i preparativi del matrimonio, contro tutto e tutti. E se Diana era contraria, i genitori di Leo non sembrano essere da meno. Soprattutto la madre, che si scontra con Diana su tutto, tranne che su una cosa: l'intenzione di boicottare le nozze. Dani si sta rivelando un grande supporto per Cloe, ancora vittima del ricattatore, e questa incresciosa situazione fa sì che i due ragazzi finalmente si riavvicinino.

In Africa, Carmen è ancora in balìa di Patricia. Ma per puro caso, Enoa scopre qualcosa che potrebbe metterla con le spalle al muro e che Carmen non esiterà a usare a suo vantaggio. Basterà a fermarla? Nel frattempo, Linda continua a fare di tutto per scoprire chi si nasconda dietro il tentativo di rapina al Río Club e intende ricorrere a tutte le risorse a sua disposizione per capire cosa sia successo in realtà.

Giovedì 17 agosto: Victor scopre l'assassina di sua madre (ore 16:35)

Patricia si trova costretta a confessare l'omicidio di Ines e propone a Carmen un accordo per tutelare i reciproci segreti, ma Carmen si oppone categoricamente, così Patricia riferisce a Francisco della sua relazione con Kiros e lo mette in guardia dicendogli che sua figlia ha una pistola e deve assolutamente prendergliela perché potrebbe usarla. Francisco va su tutte le furie e rinchiude in camera Carmen, ma non riesce a trovare l'arma.

Carmen chiede a Enoa di portare la pistola a Victor e raccontargli quello che hanno scoperto. Linda è ormai rassegnata all'idea di dover tornare a Madrid e vorrebbe godersi gli ultimi giorni a Rio Muni, ma Faustino non vuole arrendersi e supplica Ventura di aiutarlo. L'uomo reagisce con estrema freddezza alle sue preghiere ma involontariamente gli suggerisce un piano. Julia chiede a Mario di accompagnarla all'altare, lui accetta anche se con un po' di reticenze. Diana scopre che Tirso ha intenzione di aprire un nuovo hotel in paese.

Victor capisce che è effettivamente Patricia l'assassina di sua madre Ines ed è disposto a fargliela pagare a qualsiasi costo. Carmen comprende le sue intenzioni e si fa aiutare da Linda per eludere la sorveglianza e scappare. Purtroppo, i tentativi di Carmen di fermare Victor hanno un esito nefasto. Il matrimonio tra Julia e Leo ormai è prossimo. Julia rivela a Leo che Tirso non vuole accompagnarla all'altare perché è innamorato di lei.

Mario prova a spronare Tirso perché tenti l'intentato prima che i due si sposino. Faustino ha deciso di chiedere a Linda di sposarlo, ma la donna non vuole passare dalle mani del padre a quelle del cugino e gli risponde di no, ma gli assicura di amarlo ed è certa di voler stare con lui. Intanto, Dani è molto triste perché ha capito che Manu nasconde un grande segreto, ma nè lei nè suo zio Mario vogliono parlargliene.

In Un altro domani di venerdì 18 agosto: Patricia viene arrestata (ore 17:25)

Nel tentativo di impedire a Victor di commettere una follia, Carmen preme accidentalmente il grilletto e il proiettile uccide Victor. Patricia prova subito a sfruttare la situazione facendo ricadere su Carmen la responsabilità dell'accaduto, come se fosse stato deliberato. Carmen scappa, ma appena Francisco scopre cos'è successo aiuta la figlia a fuggire con la prima nave. Enoa racconta tutta la verità, ignorando le minacce di Patricia, così quest'ultima viene finalmente arrestata.

Kiros decide di non partire con Carmen per impedire a Ventura di trovarla prima che la sua nave salpi. Tirso prova per l'ultima volta a chiedere a Julia se è davvero convinta a volersi sposare, ma lei non è intenzionata a cambiare idea.

Tuttavia, chi ci ha ripensato è proprio Leo, che si è reso conto che la promessa di rendersi felici a vicenda non è realizzabile, così le dice di no proprio sull'altare. Julia alla sera riesce finalmente ad avere un incontro con la nonna Carmen!

