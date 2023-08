Un altro domani, anticipazioni delle trame delle puntate dal 7 al 12 agosto 2023

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo a Un altro domani dal 7 al 12 agosto: la soap spagnola va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5.

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 dal 7 agosto al 12 agosto 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:35, il sabato alle 15:40 e la domenica alle 15:30.

Un altro Domani: trama di lunedì 7 agosto

Dani sorprende Elena e Tirso intenti a baciarsi, così Elena poco dopo decide di dargli delle spiegazioni. Anche Julia sorprende la nuova coppia e si lascia scappare la notizia con Ribero e Cloe. La voce arriva all'orecchio di Tirso. Cloe e Ribero vanno a vedere la prima casa, la ragazza è entusiasta mentre lui non sa come dirle che non ha intenzione di convivere con lei.

Carmen non riesce a eludere la sorveglianza costante di Dolores e dovrà rimandare ancora l'incontro con Kiros. Eko è molto preoccupato per Enoa e ne parla con Kiros e insieme decidono di rivolgersi a un medico. Intanto Enoa riceve un pacco anonimo. Victor scopre che l'arma usata per uccidere sua madre è molto simile a quella di Ventura, ma la pistola è sparita.

Julia chiede scusa a Elena per aver parlato del suo bacio con Tirso. Julia e Leo vivono un momento delicato. Leo tenta di stare più vicino a Julia. Al bar dell'hotel, la ragazza incontra Mario e gli racconta di essere turbata per la rabbia di Tirso nei suoi confronti.

Dani è preoccupato perché Manu è sparita. Mario gli dice che la ragazza ha solo una brutta influenza. L'happy hour ha portato al bar dell'hotel molti nuovi clienti rumorosi. Diana, per preservare i clienti storici, abolisce la promozione.

Nell'episodio di martedì 8 agosto: Manu chiede perdono a Dani per essere sparita

Dolores confida a Carmen di avere assistito al suo matrimonio con Kiros. Inizialmente la donna reagisce molto male e minaccia la figlia di denunciare Kiros alla guardia coloniale, ma dopo le cencede il permesso di restare in Guinea e di vivere il suo amore.

Manu chiede perdono a Dani per essere sparita, ora sta molto meglio ma non se la sente di spiegargli nei dettagli cosa ha avuto. Ribero comunica a Cloe che ha deciso di lasciarla. Leo chiede a Julia di sposarlo, ma la ragazza resta interdetta e scatena l'ira di Diana quando lei le confessa che potrebbe accettare la proposta di matrimonio del fidanzato. Nel frattempo, Manu si ripresenta al lavoro, ma non porta il certificato medico.

A Rio Muni, Francisco sorprende Linda e Faustino che si baciano. Linda teme che Francisco possa riferire tutto a suo padre perciò finge di essere stata presa alla sprovvista dal cugino e schiaffeggia Faustino, sperando che la messinscena convinca Francisco che si sia trattato di un episodio isolato.

Mercoledì 9 agosto: Il ritorno di Sergio preoccupa Tirso

Sergio ritorna a Robledillo, lasciando Julia a bocca aperta. Il ritorno di Sergio in paese preoccupa Tirseo e Leo, il quale ha paura che questo possa influenzare la decisione di Julia che non ha ancora risposto alla sua proposta di matrimonio.

Mario esprime delle perplessità sulla permanenza di Manu a Robledillo perché teme di non essere in grado di prendersi adeguatamente cura della nipote, ma Manu lo supplica per poter restare lì con lui. Carmen è preoccupata per il padre.

Julia è arrabbiata perché Sergio considera il suo matrimonio con Leo una follia. Intanto, Elena è sempre più confusa riguardo la sua relazione con Tirso.

A Rio Muni, Carmen e Kiros soffrono perché non possono vivere il loro amore liberamente e commetteno un' imprudenza che li pone in una situazione di pericolo. Patricia confessa a Carmen l'amore che prova per don Francisco, il padre di quest'ultima ma Carmen non la vuole al fianco di suo padre. Linda assiste a uno strano scambio tra Enoa e un uomo misterioso.

Giovedì 10 agosto: Tirso mette in guardia Julia su Leo

Tirso annuncia a Elena di aver concluso con successo la fisioterapia. Tirso scopre da Cloe della proposta di matrimonio fatta da Leo a Julia e, su invito di Elena, va a parlare con Julia mettendola in guardia su Leo. Julia lo invita a restare fuori dalla sua vita.

Ribero suggerisce a Cloe di riavvicinarsi a Dani. Linda confessa a Carmen di aver capito di essere innamorata di Faustino. L'amica le suggerisce di rivelarlo all'uomo per capire se i suoi sentimenti sono ricambiati. Linda parla del suo amore per Faustino anche con don Francisco.

In Un altro Domani di venerdì 11 agosto: Linda sventa una rapina al Rio Club

Angel è costretto a confessare il suo amore per Ines però giura che non era ricambiato. Ventura non gli crede e gli promette di farsi giustizia. A Patricia raccomanda ad Angel di tenere gli occhi ben aperti.

Linda riesce a sventare la rapina al Rio Club minacciando i banditi con una pistola, ma, poichè non può dichiarare di possedere un'arma, fa ricadere i meriti su Faustino.

Carmen vorrebbe espandere la produzione di mobili, Patricia scopre che Carmen non aveva preso appuntamento con il rappresentante di stoffe di Bata. Julia accetta la proposta di matrimonio di Leo.

Tirso prende la decisione di lasciare casa di Elena e affrontare, ora il rapporto con Julia. La donna è turbata perchè la madre, contraria alle nozze con Leo non le parla più.

Ribero è preoccupato per Clo e chiede a Dani di aiutarla. In Guinea, Patricia chiede a Kiros la verità sul viaggio di Carmen. Il ragazzo le confessa che Carmen quella notte ha incontrato un uomo del quale non conosce l'identità.

Sabato 12 agosto: Xoel ricatta Cloe

Diana litiga con sua figlia Julia, sostenendo che il suo desiderio di sposare Leo nasce dalla paura di restare sola anziché dall'amore anche perchè Julia ha sempre avuto ragazzi al suo fianco. Cloe si innamora di Xoel, ma lui minaccia di pubblicare foto intime di lei se non gli dà 500 euro.

A Rio Muni, Faustino dichiara il suo amore a Linda. Angel confessa a Victor di amare Ines, sua madre, ma nasconde di esserne stato l'amante. Linda indaga su Enoa. Kiros confida a Carmen di essere stanco di dover nascondere la loro storia e mentre si baciano, vengono visti da Patricia.

Patricia rivela a Carmen di averla vista mentre si baciava con Kiros e potrebbe ricattarla. Tra Linda e Faustino va tutto a gonfie vele, ma don Ramiro vuole che lei lasci il Rio Club.

Victor scopre che Angel era l'amante di sua madre, scatenando una discussione. Tirso vorrebbe comprare l'hotel da Diana, ma lei resta in paese per stare vicino alla figlia e accetta di partecipare al matrimonio, organizzando una festa di addio al celibato e nubilato.

