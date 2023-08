Terra Amara, Beautiful, My Home My Destiny: ecco quando le soap vanno in pausa e quando ritorneranno

Terra Amara, Beautiful, My Home My Destiny e le altre soap vanno in pausa: ecco quando torneranno

Il pubblico delle soap può tirare un sospiro di sollievo, le loro serie televisive preferite vanno in pausa, ma solo per pochi giorni. Dalla seguitissima Terra Amara, alla veterana Beautiful, all'ultima arrivata in casa Mediaset My Home My Destiny, tutte le soap soap opera si prendono qualche giorno di riposo, senza abbandonare del tutto il loro pubblico. Chi si è appassionato solo da poche settimane alle avventure di Zuleyha e Yilmaz, infatti, può godersi le repliche delle prime puntate. Ecco il calendario completo della messa in onda delle soap.

Terra Amara

Sabato 12 agosto: non in onda

Domenica 13 agosto: replica

Lunedì 14 agosto: replica

Martedì 15 agosto: replica

Mercoledì 16 agosto: replica

Giovedì 17 agosto: replica

Venerdì 18 agosto: replica

Beautiful

Sabato 12 agosto: replica

Domenica 13 agosto: replica

Lunedì 14 agosto: replica

Martedì 15 agosto: replica

Mercoledì 16 agosto: replica

Giovedì 17 agosto: replica

Venerdì 18 agosto: replica

Sabato 19 agosto: replica

Un Altro Domani

Sabato 12 agosto: regolarmente non in onda

Domenica 13 agosto: non in onda

Lunedì 14 agosto: regolarmente in onda

Martedì 15 agosto: regolarmente in onda

Mercoledì 16 agosto: regolarmente in onda

Giovedì 17 agosto: regolarmente in onda

Venerdì 18 agosto: regolarmente in onda

La Promessa

Mercoledì 16 agosto: regolarmente in onda

Giovedì 17 agosto: regolarmente in onda

Venerdì 18 agosto: regolarmente in onda

My Home My Destiny