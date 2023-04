Un altro Domani: anticipazioni delle trame dall’11 al 14 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dall'11 al 14 aprile 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti.

La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra.

Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity. Questa settimana la puntata in onda lunedì non sarà trasmessa per la concomitanza con le festività pasquali.

Martedì 11 aprile

La fuga è organizzata, Kiros ha tutto il necessario per far scappare Victor, senza incrociare la temibile Guardia Coloniale: cartine, itinerari e documenti falsi. Tutte le indicazioni sono nelle mani di Carmen, bisogna soltanto aspettare l'orario convenuto. Julia e la sua squadra continuano a sopportare la pressione di Sergio. La tensione è al limite. La presenza di Sergio lede a tutta l'attività. Julia ha un incontro con la titolare di un importante showroom. Ma Sergio è ancora pronto a sabotare ogni iniziativa di Julia.

Mercoledì 12 aprile

Tirso e Olga pensano di aver trovato un modo per impedire a Mario di denunciare Erik per quanto accaduto con il giradischi. Erik però deve accettare i termini dell'accordo. In Guinea, è tutto pronto per la fuga di Victor, Carmen e Ines si recano nella capanna per salutarlo ma Victor scopre alcuni segni sui polsi di sua madre. E intanto le indagini sulla morte di Alicia prendono una piega inaspettata.

Giovedì 13 aprile

La situazione prende una piega inattesa per tutti quando l'ispettore Ibanez, credendo di aver risolto il caso, annuncia l'identità dell'assassino. Victor sceglie di affrontare Ventura. I due stringono un accordo: Victor accetta di costituirsi, mantenendo il segreto di Ventura a patto che questi si impegni a farlo uscire quanto prima. La notizia sconvolge la comunità e in particolare Carmen, la quale non condivide la decisione del coraggioso Victor. Stessa cosa per Ines. La situazione si complica, anche per Francisco e Patricia. L'arresto è un evento e tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni.

Venerdì 14 aprile

Angel continua a indagare su cosa è accaduto alla "Notte dei libri" e parallelamente Ines interroga le domestiche di Patricia. L'attività di Julia è al capolinea, l'azione legale è fallimentare, bisogna ricorrere a una liquidazione ponderata. Sergio continua a imporre le sue condizioni per la liquidazione. Ribero, Cloe e Elena decidono di rendergli le cose più difficili possibile.

Potete trovare il video riassunto delle trame della settimana prossima nella clip caricata da Mediaset Infinity