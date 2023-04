Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 17 al 21 aprile 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate trasmesse dal 17 al 21 aprile 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 17 al 21 aprile 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 17 aprile

Mentre Sergio tormenta Julia continuando ad imporre le sue condizioni per la liquidazione, Erik sembra finalmente accettare di scusarsi con Mario e di risarcirlo per aver rotto il suo giradischi. Ma quella che doveva essere una svolta nel rapporto tra Erik e Mario si trasforma presto, inaspettatamente, in un ennesimo conflitto che porta Erik a prendere una decisione tanto inattesa quanto drastica.

Martedì 18 aprile

Carmen e Victor sono convinti che Patricia possa essere coinvolta nella cospirazione e la ragazza è determinata a smascherarla.

Mercoledì 19 aprile

Kiros si sente sempre più emarginato e rifiutato dai suoi colleghi. Julia sospetta che qualcuno abbia rubato i suoi disegni dei mobili e punta il dito contro Sergio.

Giovedì 20 aprile

Dani continua a passare il tempo con il padre e ciò desta i sospetti di Elena, che non è disposta a lasciare che il figlio subisca una delusione. A Rio Muni, Carmen chiede a Mabale se abbia notato qualcosa di sospetto nella fabbrica, ma lui nega, sotto la pressione di Patricia. Patricia, preoccupata dall'insistenza di Carmen, cerca di convincere Francisco a fermarla.

Venerdì 21 aprile

Nonostante le difficoltà, Carmen ottiene una confessione importante. Una verità che anche Ines e Angel inseguono, sempre più convinti che l'altro nasconda informazioni molto importanti sulla notte in cui Alicia è stata uccisa. Julia e Leo si incontrano per caso e hanno un piccolo battibecco.

